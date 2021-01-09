Иран покрывает виновных в авиакатастрофе самолета МАУ, - Помпео

9 января, 2021, 22:55

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в покрывании виновных в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Госдепа США.

По словам Помпео, расследование, проведенное Ираном, показало, что самолет рейса PS752 был сбит двумя ракетами, которые выпустили военные Корпуса стражей исламской революции, однако виновные до сих пор не наказаны.

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"Год прошел, члены КСИР до сих пор не были привлечены к ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа. Вместо этого в течение всего расследования режим продолжает защищать виновных", - отметил Помпео.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля - воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.

5 января 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

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