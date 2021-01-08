Не все наши партнеры оказали Украине ожидаемую поддержку, - Данилов о расследовании крушения самолета МАУ вблизи Тегерана

8 января, 2021, 13:33

В расследовании о крушении борта Boeing 737 МАУ вблизи столицы Ирана Тегерана Украина не получила ожидаемой поддержки от международных партнеров

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Еспресо.TV .

"Начиная с первых минут наше государство делало все от него зависящее для того, чтобы мы узнали, что же произошло в Тегеране. И вы все знаете, что меньше чем за сутки наша специальная группа в составе всех соответствующих ведомств, разведок, наших специалистов уже находилась на территории Тегерана. Это была довольно сложная ситуация. Мы понимаем, что произошло, и вы знаете, что мы первые, несмотря на то, что наши партнеры отрицали факт атаки на наш самолет, Украина первая отметила, что это была российского производства ракеты "Тор-М1", дважды попавшие в наш самолет, что привело к печальным последствиям", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что украинская сторона не получила должной поддержки от международных партнеров: "Сегодня идут переговоры, сегодня идет расследование нашей Генеральной прокуратуры и я могу вас заверить, что мы обязательно поставим в этом вопросе последнюю точку. Вопрос сложный, усложняется тем, что непростая страна, непростые отношения. Единственное, что я могу сказать, к сожалению, не все партнеры, которые говорят, что они партнеры, в данном случае действительно были нашими партнерами".

На вопрос журналиста, кого из партнеров Украины секретарь СНБО имеет в виду, Алексей Данилов ответил: "Я не могу сказать, кого я имею в виду. Я говорю: не все партнеры, подчеркивающие, что они являются партнерами, на определенные наши обращения мы не получили ту поддержку, которую бы хотели получить".

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.

Иран передал Украине проект технического отчета о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

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