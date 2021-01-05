Иран передал Украине проект технического отчета о сбивании самолета МАУ, - Кулеба

5 января, 2021, 15:18

Иран передал Украине проект технического отчета о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает OBOZREVATEL .

По его словам, Украина получила документы 31 декабря.

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", - сказал Кулеба.

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Министр также отметил, что Украина пока не получала от Ирана никаких официальных сообщений по сумме компенсации близким погибших.

"Опыт последнего года научил нас крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", - сказал Кулеба.

Продолжительность переговорного процесса между государствами глава МИД Украины объяснил внутриполитической ситуацией в Иране.

"Затягивание могу объяснить сугубо внутренне политическими расписаниями Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность (за сбивание самолета - ред.). Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Ирана, мы настроены на урегулирование этого вопрос. Потому что это не политика, право и не деньги. Это вопрос морали перед близкими и родственниками жертв погибших ", - добавил Кулеба.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.

18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

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