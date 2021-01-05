Иран передал Украине проект технического отчета о сбивании самолета МАУ, - Кулеба
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает OBOZREVATEL .
По его словам, Украина получила документы 31 декабря.
"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", - сказал Кулеба.
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Министр также отметил, что Украина пока не получала от Ирана никаких официальных сообщений по сумме компенсации близким погибших.
"Опыт последнего года научил нас крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", - сказал Кулеба.
Продолжительность переговорного процесса между государствами глава МИД Украины объяснил внутриполитической ситуацией в Иране.
"Затягивание могу объяснить сугубо внутренне политическими расписаниями Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность (за сбивание самолета - ред.). Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Ирана, мы настроены на урегулирование этого вопрос. Потому что это не политика, право и не деньги. Это вопрос морали перед близкими и родственниками жертв погибших ", - добавил Кулеба.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.
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