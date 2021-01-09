В Великобритании сегодня пик заполнения больниц

9 января, 2021, 14:20

Система здравоохранения Великобритании столкнулась с беспрецедентной за все время коронавирусной пандемии нагрузкой на больницы

Об этом субботу, 9 января 2021 года, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Еспресо.TV .

"Наши больницы оказались под гораздо большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии, а уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью", - написал он в Twitter.

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Премьер также призвал британцев и в дальнейшем неуклонно соблюдать карантин.

"Распределение вакцины дало нам новую надежду, но сейчас критически важно оставаться дома, защитить национальную службу здравоохранения и спасти жизни", - добавил Джонсон.

Напомним, уже стало известно, как Израиль выбился в лидеры по вакцинации против коронавируса.

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