В США предъявлены обвинения "рогатому" участнику штурма Капитолия
9 января, 2021, 22:37
В США предъявлены обвинения Джейкобу Энтони Чансли, который 6 января участвовал в штурме здания Конгресса в Вашингтоне
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Обвинение предъявлено трем участникам штурма Капитолия.
Среди тех, кому предъявили обвинения, - житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, вероятно, был идентифицирован в ходе беспорядков 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем.
Мужчине инкриминируются умышленное проникновение или пребывание на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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