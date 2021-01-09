В США предъявлены обвинения "рогатому" участнику штурма Капитолия

9 января, 2021, 22:37

В США предъявлены обвинения Джейкобу Энтони Чансли, который 6 января участвовал в штурме здания Конгресса в Вашингтоне

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Обвинение предъявлено трем участникам штурма Капитолия.

Среди тех, кому предъявили обвинения, - житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, вероятно, был идентифицирован в ходе беспорядков 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем.

Мужчине инкриминируются умышленное проникновение или пребывание на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb