В МЗ объяснили, почему во время локдауна запрещено продавать промтовары
Об этом на состоявшемся в субботу, 9 января 2021 года, онлайнбрифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.
По его словам, вчера, 8 января, в интернете появились публикации о временном запрете розничной продажи определенных товаров
"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках. Логика здесь совсем в другом", - заявил Степанов.
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По его словам, из 100 посетителей супермаркета всего 40 идут туда за продуктами или средствами гигиены.
Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет, считает глава Минздрава.
- По состоянию на утро субботы, 9 января 2021 года на территории Украины обнаружено 4846 новых , лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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