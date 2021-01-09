В МЗ объяснили, почему во время локдауна запрещено продавать промтовары

9 января, 2021, 12:04

На время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не потому, что якобы на них активно распространяется COVID. Такое решение было принято, чтобы существенно сократить число покупателей и контактов между ними

Об этом на состоявшемся в субботу, 9 января 2021 года, онлайнбрифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

По его словам, вчера, 8 января, в интернете появились публикации о временном запрете розничной продажи определенных товаров

"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках. Логика здесь совсем в другом", - заявил Степанов.

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По его словам, из 100 посетителей супермаркета всего 40 идут туда за продуктами или средствами гигиены.

Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет, считает глава Минздрава.

По состоянию на утро субботы, 9 января 2021 года на территории Украины обнаружено 4846 новых , лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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