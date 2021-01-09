Зеленский фотографируется на лыжах в Буковеле. Без маски и с усиленной охраной

9 января, 2021, 08:30

Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области. Фотографии с ним размещают пользователи соцсетей

Первые снимки начали публиковать накануне Рождества. Они продолжили появляться и 8 января 2021 года, когда в Украине начал действовать усиленный карантин из-за пандемии COVID-19, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду.

"Формально Зеленский не нарушает запрета правительства, потому что Кабинет Министров разрешил работать лыжным курортам в период с 8 до 24 января включительно. Однако для жителей городов все публичные развлечения недоступны в этот период. Более того, даже приобрести одежду проблема. Это можно сделать только онлайн" , - отмечает издание.

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Как пишут пользователи соцсетей, на "Буковеле" лыжники образуют очереди на подъемники и не соблюдают дистанцию.

При этом на фотографиях президент Зеленский без маски.

К его защитному шлему прикреплена видеокамера.

"В некоторых странах чиновники уходили в отставку из-за того, что нарушили введенные в их странах правила карантина, или из-за того, что подавали плохой пример своим соотечественникам, а не оставаясь дома", - отмечает УП.

Также в блогосфере приводятся свидетельства о целенаправленном перекрывания лучших трасс Буковеля для "каких-то VIP-персон, из-за чего в Рождество образовалось нереально скоплению людей, потому что лыжники были лишены пространства для катания".

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