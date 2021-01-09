Количество зараженных COVID-19 в Украине растет: 4846 новых за сутки
9 января, 2021, 11:18
По состоянию на утро субботы, 9 января 2021 года на территории Украины обнаружено 4846 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны сообщает Еспресо.TV.
Суммарные показатели по стране:
обнаружено - 1110015 (+4 846);
умерло - 19 668 (+80)
выздоровели - 786 306 (+7 961)
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болеет - 304041 (-3195)
подозревают - 1209425 (+4 918).
Напомним, 8-24 января в Украине действует усиленный карантин.
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