У спикера Палаты представителей США похитили ноутбук
9 января, 2021, 08:50
Во время беспорядков в Капитолии у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был украден ноутбук
Об этом через Twitter заявил ее помощник Дрю Геммилл, передает Еспресо.TV .
По его словам, компьютер украли из конференц-зала.
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Этот ноутбук использовался только для проведения презентаций, уточнил чиновник.
- 6 января 2021 года сторонники действующего президента-республиканца США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.
- Погибли пять человек.
- В Вашингтоне введен комендантский час.
- При этом сенатор-республиканка от штата Аляска Лиза Меркавски призвала Дональда Трампа уйти в отставку и ставит под сомнение свое дальнейшее пребывание в Республиканской партии, если она не прекратит его поддержку.
- Сейчас Мерковски - первый республиканец Сената, который призвал к отставке Трампа.
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