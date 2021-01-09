У спикера Палаты представителей США похитили ноутбук

9 января, 2021, 08:50

Во время беспорядков в Капитолии у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был украден ноутбук

Об этом через Twitter заявил ее помощник Дрю Геммилл, передает Еспресо.TV .

По его словам, компьютер украли из конференц-зала.

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Этот ноутбук использовался только для проведения презентаций, уточнил чиновник.

6 января 2021 года сторонники действующего президента-республиканца США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.

Погибли пять человек.

В Вашингтоне введен комендантский час.

При этом сенатор-республиканка от штата Аляска Лиза Меркавски призвала Дональда Трампа уйти в отставку и ставит под сомнение свое дальнейшее пребывание в Республиканской партии, если она не прекратит его поддержку.

Сейчас Мерковски - первый республиканец Сената, который призвал к отставке Трампа.

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