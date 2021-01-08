Государство выше идиотов. Чему на самом деле надо поучиться у США?

8 января, 2021, 13:48

Массовые протесты Black Lives Matter и инцидент со штурмом Капитолия открыли ящик Пандоры из мамочкиных экспертов по вопросам Америки

Вот тебе сидят Петр Симоненко из запрещенной коммунистической партии. Вот тебе главные бэк-вокалистки режима Януковича - Елена Лукаш и Анна Герман пророчат закат Вашингтона. А вот катеринчуки и филиндаши - выброшенные за политический борт еще десять лет назад - рассказывают о том, что все это похоже на наши события 2013-2014 годов. Для того, чтобы все это щедро зафиксировать - гламурные ребята с телеканалов ОПЗЖ-ТВ рассказывают о том, как любое событие в США похоже на Майдан и это надо запретить у нас. Желательно по белорусскому сценарию - всех душити, всех за решетку и попасть в еще большую зависимость от Москвы.

Не говорят все эти эксперты мо трепу важного - что надо брать на вооружение у США даже в такие непростые моменты, как были вечером 6 января.

Урок первый. При штурме Капитолия погибли четыре человека, которые повелись на призыв Дональда Трампа не признавать результаты президентских выборов и показать силу тем, кто якобы сфальсифицировал победу Джо Байдена. В итоге - натравленные сторонники пошли штурмовать Капитолий, где как раз должны были объявить результаты выборов-2020. Заседание Конгресса было сорвано, американских политиков эвакуировали, арестовали более полусотни человек.

И тут началось самое интересное. Twitter, Facebook, Youtube и Instagram решили заморозить учетные записи Дональда Трампа как раз за разжигание вражды. Поскольку уже три месяца подряд еще действующий президент США натравливал свою аудиторию - а это аж 88 миллионов человек - о том, что "выборы украдены", "сфальсифицированы" и надо показать силу.

Руководство сети микроблогов Twitter в свете того, что происходило в Вашингтоне, ограничило распространение сообщений, способных вызвать дальнейшие беспорядки в стране. Их нельзя ретвитить и комментировать, а также ставить лайки. Более того, Трампа предупредили - еще один акт натравливания, который повлечет беспорядки на улице - и аккаунт удалят навсегда.

Это хороший урок для нас. Для того чтобы сохранить институты, демократически избранную власть и не потерять страну - оказывается можно заблокировать Twitter и Facebook. К слову - Facebook за последние годы выпилил за распространение фейков о США и нагнетание агрессии между нашей страной и западным партнером - учетную запись Андрея Портнова и Андрея Деркача. Тех самых, к которым не имеет претензий наше замечательное украинское кривосудие.

Оказывается, можно ограничивать сор и пропаганду врагов, если речь идет о том, чтобы сохранить государственность, демократов и жизниь граждан. Поэтому я еще раз скажу - если кто-то из топ-политиков, пусть не сейчас, но в недалеком будущем решится проявить политическую волю и заблокирует вести, нюзваны и страны.юа - он сделает великое благо для Украины. Если бы у нас не терпели медведчуковские помойки и меньше людей из условного патриотического лагеря светили своими фейсами, чтоб "донести позицию другой аудитории" - мы бы

прошли период становления и вменяемого построения собственной страны гораздо быстрее. Не ходили бы кругами по пустыне в поисках Моисея.

Урок второй. Это очень важно для тех недобитых регионалов и пророссийских сил, которые рассказывают о том, что Янукович был молодец. А эти американцы в костюмах с рогами совсем как наши майдановцы.

Дело в том, что в окружении Виктора Януковича не было никого, кто бы после первых расстрелов и похищений активистов из больниц сказал: "Может, надо прекратить этот маразм, Виктор Федорович?" Наоборот, эти эксперты-американисты с телеканалов НАШ и ЗИК сидели как мыши. А некоторые, как Андрей Портнов - вообще обещали решить вопрос то крымским "Беркутом", то силами армии, то водометами, то диктаторскими законами. А то и физическим уничтожением активных участников Революции Достоинства.

Что произошло в Капитолии?

Госсекретарь США Майкл Помпео первым назвал неприемлемым штурм заседания Конгресса.

"Я побывал во многих странах и всегда поддерживаю право каждого человека на мирное отстаивание своих убеждений. Но насилие и создание угрозы безопасности других людей, включая тех, чья задача - обеспечить нашу безопасность, нельзя стерпеть", - написал глава Госдепартамента и один из многолетних соратников Трампа в Twitter. Помпео призвал немедленно "привлечь к ответственности преступников, участвовавших в беспорядках". Было такое у Януковича или сейчас у Зеленского? Я не помню такого.

Еще один сенатор, Линдси Грэм, один из самых преданных союзников Трампа попросил больше не рассчитывать на него. "Все, что я могу сказать - не рассчитывайте на меня. Хватит, все. Джо Байден и Камала Харрис законно избраны и станут президентом и вице-президентом США 20 января".

Другие соратники - обнулили иски по обжалованию результатов выборов-2020. Чем по сути признали мгновенную победу Джо Байдена.

В США не нужны майданы и антимайданы. Никто не будет покупать титушек в Детройте, чтобы показать превосходство крепкого хозяйственника над другими кандидатами. Никто не будеттерпеть пророссийские и прокитайские партии под предлогом - ну они нам нужны, чтобы во втором туре было легче бороться с условным Бойко. В США государство защищают ответственные институты власти, а репутация там совсем не пустой звук. Любая измена государству и посягательство на институты власти строго карается законом. В американских СМИ уже появились сообщения о том, что компании и школы увольняют своих работников, участвовавших в штурме Капитолия. А еще агитировали других людей делать то же самое. Под нож пошли юристы, учителя и менеджеры. Репутация людей, совершавших насилие над демократией и законом будет преследовать их всегда - хорошая карьера им не светит. Это и отличает американский мир от украинского, где взяточники, антимайдановцы и регионалы всегда хорошо пристраивали пятую точку при любой власти.

Урок третий. Очень интересно сейчас смотреть оценки американских событий от депутатов правящей партии Владимира Зеленского - Лизы Богуцкой, Данила Гетманцева и им подобных. Особенно радует оценка от депутата Лизы, которая говорит, что США дали трещину. Это при том, что в свое время, еще на старте своего депутатства, интриганка Богуцкая обещала декабрьский путч от Порошенко. Уже второй декабрь прошел, а пятый президент так и не оправдал надежд участницы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Когда страну отправили на первый весенний карантин - и первые больные коронавирусом были преимущественно элиткой мз Куршавеля, Лиза отказывалась носить в сессионном зале медицинскую маску - и носила какой-то розовое кошмар. (Лиза маска).

Когда пошли первые рекомендации от санитарного врача Виктора Ляшко - та самая Богуцкая советовала никого не слушать и лечить коронавирус... сексом, баней и алкоголем. А потом - эксперт по нетрадиционной медицине сама слегла с болезнью и лечила ее в лучшей больнице Киева - Александровской.

Сейчас Лиза в унисон с пророссийским отродьем рассказывает о том, что "США как образец демократии дали трещину". И все вместе эти люди подводят к тому, что наш вариант это нечто такое, как в России или в Беларуси. Недаром на всех медведчуковских каналах несколько месяцев поют оды Александру Лукашенко. Что вот так, мол, надо было топить в свое время Майдан в крови.

Ни у "слуги народа", ни у бывших регионалов так и не поняли главного вывода из американских событий. Государственный секретарь США Помпео может пойти против своего соратника Трампа, когда увидит, что тот не в состоянии спокойно передать власть. Представитель Республиканской партии из штата Мэриленд первым вызовет полицию, чтобы та приехала на помощь государственному институту. И только в Украине как бы президент не нарушал Конституцию и закон - его партия и администрация никогда не станут на сторону закона. И всегда будут оправдывать коррупцию и государственную измену - будь то "харьковские соглашения" или срыв операции по "вагнеровцам". Будь то Оман с Патрушевым или желание болезненно поискать мир в глазах Путина.

Партия власти делает все, чтобы бандиты не сидели в тюрьмах, а государственный суверенитет держался на тонкой нити из-за постоянных компромиссов с врагами государства. Только у нас Медведчук имеет каналы, схемы и все выше поднимается в рейтинге самого богатого близкого окружения Владимира Путина.

Пока у нас не будут работать государственные институты, а государственники будут заняты компромиссами с захватчиками - Майдан и протесты будут оставаться единственным способом навести порядок в стране. На наш Майдан выходят лучшие. В 2014-м только внезапная война остановила их процесс по настоящим изменениям в государстве. Ведь тогда логистика на фронте была важнее чем реформы судов и прокуратуры. Именно Майдан до сих пор не позволяет подписать позорную капитуцию чтобы "Квартал" имел гастроли в России. Что ж - если Елену Лукаш и Андрея Портнова так жжет от Майдана и через семь лет, значит все было правильно. Сейчас осталось брать с Америки пример, как из нарушителей государственного строя и законов делать изгоев.