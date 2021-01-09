Сенатор от Аляски Лиза Меркавски грозит выйти из Республиканской партии, если та в дальнейшем будет поддерживать Трампа

9 января, 2021, 08:05

63-летняя американская политик польского происхождения Лиза Энн Меркавски, которая является сенатором от штата Аляска, призвала Дональда Трампа уйти в отставку и ставит под сомнение свое дальнейшее пребывание в Республиканской партии, если она не прекратит его поддержку

Об этом она заявила 9 января 2021 года в комментарии газете Anchoradge Daily News, передает Еспресо.TV.

"Я хочу, чтобы он подал в отставку. Я хочу, чтобы он ушел. Он нанес достаточно вреда", - сказала Мерковски, находясь на связи из ее небольшого офиса в Капитолии, в нескольких шагах от палат Сената, куда в среду, 6 января, ворвались сторонники Трампа.

Сейчас Мерковски - первый республиканец Сената, который призвал к отставке Трампа.

"Я думаю, ему следует уйти. Он сказал, что не собирается появляться на инаугурации (Джо Байдена - ред.). Он не был сосредоточен на том, что происходит с COVID. Он или занимался гольфом, или был в Овальном кабинете, предавая всех, кто был ему верным, начиная с вице-президента (Майка Пенса - ред.). Он не хочет там оставаться. Он лишь цепляется за титул ради своего эго. Ему нужно уйти. Ему нужно сделать это доброе дело, но я не думаю, что он на такое способен", - сказала она.

При этом Мерковски считает Трампа лично ответственным за штурм Капитолия митингующими, среди которых, по ее словам, "возможно, было много, много, много, много хороших американцев, которые прибыли в Вашингтон, потому что они чувствовали сильную поддержку этого президента".

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Как отметила сенатор, Трамп подстрекнул их к штурму Капитолия после речи у памятника Вашингтону и еще до проведения выборов ставил под сомнение результаты голосования.

"Он сказал своим сторонникам драться. Как они должны это воспринимать? Это приказ президента. И они так и сделали - они пришли и они дрались. Людям был нанесен ущерб, есть случаи ранения и убийства", - заявила Мерковски.

На вопрос, намерена ли она остаться республиканцем, сенатор ответила, что это зависит от самой партии.

"Если Республиканская партия стала не чем иным, как партией Трампа, я искренне сомневаюсь, это партия для меня", - сказала она.

Напомним, сейчас Сенат США разделен на 50-50 между республиканцами и демократами.

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