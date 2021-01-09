8 января на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - ответный огонь
Об этом говорится в утренней сводке по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 9 января, передает Еспресо.TV .
Обстрелы осуществлялись поблизости
Водяного (на Приазовье),
Водяного (около Донецка),
Талкаковки,
Южного.
"Да, на Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки", - отмечается в сообщении.
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Неподалеку Южного оккупанты открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены.
Как отмечается, о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", - уверяет пресс-служба ООС.
Среди наших воинов боевых потерь нет.
- Напомним, в ВСУ обнародовали потери "ихтамнетов" на Донбассе в 2020 году .
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