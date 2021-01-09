8 января на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - ответный огонь

9 января, 2021, 07:19

За прошедшие сутки, 8 января 2021 года, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 9 января, передает Еспресо.TV .

Обстрелы осуществлялись поблизости

Водяного (на Приазовье),

Водяного (около Донецка),

Талкаковки,

Южного.

"Да, на Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки", - отмечается в сообщении.

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Неподалеку Южного оккупанты открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены.

Как отмечается, о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", - уверяет пресс-служба ООС.

Среди наших воинов боевых потерь нет.

Напомним, в ВСУ обнародовали потери "ихтамнетов" на Донбассе в 2020 году .

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