В ВСУ обнародовали потери "ихтамнетов" на Донбассе в 2020 году

3 января, 2021, 12:37

Несмотря на "режим тишины" российские войска продолжают подсчитывать своих убитых и раненых в зоне боевых действий с украинской армией

Об этом офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Нещадим, ссылаясь на разведывательные данные, сообщил в Facebook, рассказывает Еспресо.TV.

По его словам, потери российских войск в течение 2020 года составили:

необратимыми - 389 человек;

ранеными и травмированными - 611 человек;

вооружения и военной техники - 60.

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С наступлением "полного и всеобъемлющего режима прекращения огня" оккупанты понесли также небоевые потери:

необратимыми - 190 человек;

ранеными и травмированными - 240 человек.

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"Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывами на собственных минных полях, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и др. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и смерть вследствие болезни", - отмечает офицер.

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