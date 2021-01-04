Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca
4 января, 2021, 10:02
С 4 января, в Великобритании начинается массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании.
Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, будет введена пациентам в "небольшом количестве" больниц в Великобритании с 4 января.
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Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии - ред.) и один в Оксфорде.
Всего вакцина будет доступна в более чем 700 пунктах вакцинации.
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