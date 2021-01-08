Степанов прокомментировал начало регистрации российской вакцины "Спутник V"
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Эспрессо.TV .
Министр подтвердил информацию о том, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V".
"Это только заявка, дальше они должны подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должна быть четко отражена безопасность этой вакцины, результаты первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина ", - отметил Степанов.
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Министр отметил, что только по результатам рассмотрения документов можно говорить о качестве вакцины.
"Что касается вакцинации. Я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований... открыто для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки для украинцев", - добавил Степанов.
- Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что не будут регистрировать вакцину "Спутник V" российского производства