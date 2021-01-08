Степанов прокомментировал начало регистрации российской вакцины "Спутник V"

8 января, 2021, 13:01

8 января глава Минздрава Максим Степанов подтвердил факт попытки зарегистрировать в Украине вакцину "Спутник V"

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Эспрессо.TV .

Министр подтвердил информацию о том, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V".

"Это только заявка, дальше они должны подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должна быть четко отражена безопасность этой вакцины, результаты первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина ", - отметил Степанов.

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Министр отметил, что только по результатам рассмотрения документов можно говорить о качестве вакцины.

"Что касается вакцинации. Я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований... открыто для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки для украинцев", - добавил Степанов.