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Российская вакцина влечет за собой большие риски, - Порошенко


фото: eurosolidarity.org
Применение российской вакцины от коронавируса в Украине недопустимо и создает значительные риски

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

Он отметил, что власть должна в ближайшие месяцы обеспечить массовые прививки для украинцев вакцинами проверенных мировых производителей.

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины, наоборот, будет тянуть за собой риски", - убежден Порошенко.

Он отметил, что в течение 2021 года должно быть привито от коронавируса все население Украины.

"Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", - подчеркнул Петр Порошенко.

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