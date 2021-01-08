МИД пяти стран-жертв опубликовали совместное заявление по сбитому Ираном рейсу МАУ к первой годовщине трагедии: "Уверены, что справедливость неизбежна"

8 января, 2021, 09:59

Министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании выразили уверенность, что смогут наказать виновных за сбитие под Тегераном лайнера авиакомпании МАУ

Об этом говорится в совместной статье министров иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании на "Европейской правде".

"Мы заверяем, что добьемся, чтобы все обстоятельства этого преступления были установлены до мельчайшей детали. Необходимо, чтобы горькие уроки сбития PS752 были изучены, чтобы минимизировать риск повторения подобных трагедий в будущем", - заявили в совместном документе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его коллега из Канады Франсуа-Филипп Шампань, глава МИД Швеции Анн Линде, министр иностранных дел Афганистана Мухаммад Ханиф Атмар и министр по вопросам Ближнего востока и Северной Африки Великобритании Джеймс Клеверли.

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Представители 5 стран отметили, что через год после трагедии наблюдается прогресс в совместной работе "с целью привлечь виновных к ответственности за это нарушение международного права и помочь родным погибших".

"Сейчас мы находимся на заключительных стадиях нашей подготовки и рассчитываем вскоре войти в формальные переговоры с Ираном", - добавили в МИД пяти стран.

Также 8 января было опубликовано совместное заявление министров, в которой они обещают "обеспечить выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам".