Авиакатастрофа самолета МАУ: Канада не согласна с компенсацией, которую предлагает Иран
Об этом заявил спецсоветник премьер-министра Джастина Трюдо Ральф Гудейл, передает Укринформ .
"Слишком рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни одна из вовлеченных сторон еще не имела никакой возможности внести свои предложения", - сказал Гудейл.
По его убеждению, Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций.
По его словам, окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров.
Гудейл добавил, что Канада может, при необходимости, применить против Ирана санкции, но "главное - удостовериться в наличии всех фактов, чтобы действовать на основе точно установленной информации".
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.
- Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- Иран передал Украине проект технического отчета о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном 8 января 2020.
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