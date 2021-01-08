Епифаний Россия требует, чтобы мы сами разрушали православные храмы в Крыму

8 января, 2021, 12:15

Российская Федерация требует от Православной церкви Украины собственными руками разрушать православные храмы в Крыму. Действующая власть России - хуже большевиков

Об этом сообщил Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV .

"Сейчас очень сложная ситуация на оккупированных территориях: отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ситуация сложная как в Крыму, так и на Донбассе. Она в определенной степени отличается, потому что в Крыму в последнее время есть попытка уничтожить полностью присутствие Православной церкви Украины. У нас отбирают центральный кафедральный собор. В некоторых местах пытаются согласно судебным предписаниям сносить храмы", - сообщил глава Православной церкви Украины.

На уточнение Сергея Высоцкого, что действующая власть Российской Федерации действует как большевики, митрополит Епифаний добавил: "Хуже, чем большевики, потому что они сами разрушали храмы. А сейчас они принимают решение, чтобы мы самостоятельно, собственными руками снесли храм, который был построен. Есть такие предписания судов Российской Федерации о сносе храмов".