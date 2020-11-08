Вернуть Крым может быть легче, чем оккупированную часть Донбасса, - Резников
Об этом сообщает Радио Свобода .
По его словам, возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины может быть легче вариантом, чем возвращение оккупированной части Донбасса.
"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращении Крыма назад в Украине полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", - сказал Резников .
В то же время, министр отметил, что замещение населения в Крыму после аннексии - это вопрос, который надо решать.
"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы", - добавил Резников.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, за время аннексии Крыма Россией полуостров покинули почти 48 тыс. человек. В то же время осуществляется активное заселение полуострова русскими.
В марте 2020 года Кримстат сообщил, что, по официальным данным, на полуостров из России после 2014 года въехали более 172 тыс. человек.
- Напомним, 7 ноября вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, почему Россия срывает обмен удерживаемыми лицами .
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