В здании Конгресса США произошла стрельба, ранена женщина
6 января, 2021, 22:48
Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
Женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия
В результате стрельбы в здании Конгресса США ранения получила женщина. Она находится в криточному состоянии.
Об этом сообщает CNN.
Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах.