В здании Конгресса США произошла стрельба, ранена женщина

6 января, 2021, 22:48

Женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия

В результате стрельбы в здании Конгресса США ранения получила женщина. Она находится в криточному состоянии.

Об этом сообщает CNN.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .



6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах.