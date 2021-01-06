"Мы никогда не уступим": Трамп заявил, что не признает поражение в президентских выборах

6 января, 2021, 21:52

Еще действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах

Об этом пишет NBS News .

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Вы не уступаете, когда причастны к краже", - цитирует издание слова Трампа во время митинга в Вашингтоне.

Так, по информации издания, Трамп обвинил избранное новым президентом США Джозефа Байдена в "похищении" победы мошенническим способом. Трамп также выразил уверенность, что Конгресс отменит результаты выборов.

В то же время, CNN сообщает, что митингующие, которые выступают в поддержку Трампа, штурмовали Капитолий, из-за чего обе палаты Конгресса были вынуждены прервать заседание.

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