В штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне нашли взрывчатку

6 января, 2021, 23:19

По информации New York Times взрывное устройство было найдено в штаб-квартире республиканцев

Как сообщает телеканал NBC, взрывное устройство было найдено у здания Капитолия.

В то же время как сообщает New York Times, взрывчатку нашли в штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне, она обезврежена.



Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.



6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах.



На фоне беспорядков президент Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон.