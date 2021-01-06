В штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне нашли взрывчатку
6 января, 2021, 23:19
В то же время как сообщает New York Times, взрывчатку нашли в штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне, она обезврежена.
По информации New York Times взрывное устройство было найдено в штаб-квартире республиканцев
Как сообщает телеканал NBC, взрывное устройство было найдено у здания Капитолия.
В то же время как сообщает New York Times, взрывчатку нашли в штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне, она обезврежена.
Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах.
На фоне беспорядков президент Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон.