Трамп записал обращение к своим сторонникам: просит оставить Капитолий

6 января, 2021, 23:36

Президент Соединенных Штатов Америки записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий

Обращение опубликовано в его Тwitter.

"Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок", - призвал действующий американский лидер.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Ранее избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протест, а мятежом.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .



6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах .