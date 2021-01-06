Трамп поручил ввести Нацгвардию в Вашингтон

6 января, 2021, 23:14

На фоне беспорядков в США президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон

Также действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно.

"Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Ни насилия! Помните, мы - партия правопорядка и наших великих мужчин и женщин в голубом (правоохранителей - ред.). Спасибо!".

I am asking for everyone at the US Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order - respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

В то же время Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани.

По ее словам, Трамп поручил направить Национальную гвардию и другие федеральные службы.

"Мы повторяем призывы президента Трампа против насилия и к сохранению мира", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как пишет CNN, после того, как протестующие прорвались в Конгресс, было мобилизовано все Национальную гвардию округа Колумбия.

"Гвардия округа Колумбия была мобилизована для поддержки федеральных правоохранительных органов", - отметил представитель Пентагона Джон Хоффман.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .



6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах .