В Таиланде обнаружили первых зараженных "британским" штаммом коронавируса

4 января, 2021, 09:03

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, подтвердили на территории Таиланда

Об этом сообщает издание "Кхаосод" .

Новый штамм "британского" коронавируса зафиксировали в Таиланде.

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Так, все четыре зараженные из одной семьи из Бангкока. Недавно они прибыли из Великобритании, а сейчас находятся на карантине в частной больнице.

Напомним, в США обнаружили первого инфицированного "британским" штаммом коронавируса.

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