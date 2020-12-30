В США выявили первого инфицированного "британским" штаммом коронавируса
30 декабря, 2020, 08:18
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, подтвердили на территории США
Об этом сообщает CNBC.
"Лаборатория штата Колорадо подтвердила первый случай. Пациент, мужчина 20 лет, сейчас находится в изоляции", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что он в последнее время никуда не путешествовал.
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