В США выявили первого инфицированного "британским" штаммом коронавируса

30 декабря, 2020, 08:18

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, подтвердили на территории США

Об этом сообщает CNBC.

"Лаборатория штата Колорадо подтвердила первый случай. Пациент, мужчина 20 лет, сейчас находится в изоляции", - говорится в сообщении.

Читайте также: Во Франции также обнаружили "британский" штамм COVID-19

Уточняется, что он в последнее время никуда не путешествовал.