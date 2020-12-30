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Espreso.tvОбществоВ США выявили первого инфицированного "британским" штаммом коронавируса

В США выявили первого инфицированного "британским" штаммом коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, подтвердили на территории США

Об этом сообщает CNBC.

"Лаборатория штата Колорадо подтвердила первый случай. Пациент, мужчина 20 лет, сейчас находится в изоляции", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что он в последнее время никуда не путешествовал.

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30 декабря, 2020 среда

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