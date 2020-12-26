Во Франции также обнаружили "британский" штамм COVID-19

26 декабря, 2020, 11:47

Во Франции выявлен первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, который распространился из Великобритании

Об этом сообщает BBC.

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

По данным ведомства, инфицирован гражданин Франции из города Тур, он вернулся из Лондона 19 декабря. Мужчина переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции.

Болезнь подтвердили после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат.

Напомним, 25 ноября в Японии выявили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.

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