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Espreso.tvМирВо Франции также обнаружили "британский" штамм COVID-19

Во Франции также обнаружили "британский" штамм COVID-19


фото: Reuters
Во Франции выявлен первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, который распространился из Великобритании

Об этом сообщает BBC.

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

По данным ведомства, инфицирован гражданин Франции из города Тур, он вернулся из Лондона 19 декабря. Мужчина переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции.

Болезнь подтвердили после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат.

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