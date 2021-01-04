Убийство Шеремета: Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках

4 января, 2021, 12:42

Национальная полиция Украина получила документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В декабря 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованные в сети Интернет.

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"На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, отмечалось на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв", - говорится в сообщении.

Следствие Нацполиции получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Дело в отношении исполнителей подрыва Павла Шеремета передано в суд, по заказчиков выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

"Нацполиция обращается ко всем - и к украинским гражданам, и к иностранцам: кому известна какая-либо информация о заказе убийства Павла Шеремета, просьба обращаться в органы полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, что Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Был ведущим на белорусском телевидении, с 1996 возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко. Он погиб от взрыва утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар.

10 декабря 2020 Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меры для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

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