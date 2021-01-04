"Президент ждет этих операций": обнародованы записи о вероятной причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета

4 января, 2021, 11:59

На записях обсуждается возможность подрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета по приказу Александра Лукашенко

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на записи разговоров председателя Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, которые были переданы белорусской оппозицией. Также об этом пишет издание EUobserver.

Так, Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России.

Как отмечается, ставили задачу его взорвать и сделать это так, чтобы убийство стало "публичным сигналом".

"Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью ... Мы заложим (бомбу - ред.) и так далее, и этого чертового крысы разнесет на чертовы куски - ноги в одну сторону, руки - в другую. Если же все будет (выглядеть - ред.) как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал ... Президент (Лукашенко - ред.) ждет этих операций ", - цитирует слова Зайцева EUobserver.

Запись также свидетельствует о том, что в 2012 году КГБ Беларуси обсуждало операции по убийству других политических оппонентов на территории других государств. Это задание поставил сам Лукашенко.

СМИ сообщают, что Лукашенко выделил на это $1,5 млн.

Так, на совещании обсуждалось использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобилей, как методов достижения поставленных целей.

В том числе обсуждаются убийства в Германии ексдиректора тюрьмы Олега Алкаева, бывшего полковника Владимира Бородни, антикорапционера Вячеслава Дудкина.

Как отмечается, эксперт Национального Центра Медиа криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григораса, который изучал запись в 2020 году по запросу издание EUObserver, сообщил, что по записи удален цифровой подписи, который мог бы способствовать идентификации источника в КГБ, но при этом на записи не обнаружено никаких заметных следов аудио-манипуляций.

Напомним, что Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Был ведущим на белорусском телевидении, с 1996 возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко. Он погиб от взрыва утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар.

10 декабря 2020 Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меры для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

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