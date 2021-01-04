ЕС одобрит COVID-вакцину от Moderna до 6 января - СМИ

4 января, 2021, 17:11

Европейское агентство по лекарственным средствам начало обсуждения разрешения на использование вакцины от коронавируса компании Moderna

Об этом сообщает Reuters .

Решение о вакцине могут принять сегодня, 4 января.

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Встреча, на которой окончательно планируют утвердить вакцину для использования в Европе, назначена на среду, 6 января.

Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.