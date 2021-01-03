"Такое на поминки дают! Какой позор!": боевики "ДНР" показали, какие подарки от командования получили их дети

3 января, 2021, 10:00

Детям российских наемников из оккупированного Донецка к новогодним праздникам выдали сладкие подарки, которые вызвали гнев у сторонников "республики"

Об этом террористы сами сообщают в соцсетях, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress.

Один из авторов, в частности, опубликовал фото "подарка" и с возмущением отметил:

"Подарки детям военнослужащим, в/ч 8 818. Чтобы они сами жрали такое весь остаток своей никчемной жизни".

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В комментарии к публикации другие боевики пишут, что "руководство республики" "разворовывает российские гумконвои" и "нужно жаловаться на это гуманитарным сайтам (в РФ, - ред.)":

"Конвои раздеребанить, еще и у детей воруют. Эту информацию надо сбрасывать на российские гуманитарные сайты, а также российским блогерам".

"Это поминальный пакетик, а не детский подарок на Новый год!"

"Бублики, печенье, пряники на Новый год? Странный подарок детям! И 7 конфет!"

"Ужас! Такое на поминки дают! Какой позор! И что, вы и дальше молча будете терпеть это?!"

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