Ряд сенаторов-республиканцев выступят против утверждения победы Байдена

3 января, 2021, 10:21

Группа из 11 сенаторов-республиканцев объявила, что 6 января выступит против утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков в Конгрессе США

Об этом говорится в заявлении, которое в субботу, 2 января 2021 года, была опубликована на сайте одного из подписантов - сенатора Теда Круза. Из 11 подписантов заявления четверо были избраны на выборах в ноябре и 3 января только должны принести присягу, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Сенаторы требуют немедленно создать комиссию в Конгрессе, которая в течение десяти дней расследовала бы обвинения в фальсификациях на президентских выборах в нескольких спорных штатах. До проведения такого расследования подписанты заявления не поддержат утверждения результатов голосования выборщиков в этих штатах.

Это заявление уже вызвало критику внутри самой Республиканской партии, в частности со стороны сенатора Митта Ромни. Он считает, что такие действия "угрожают нашей демократической республике".

Впрочем, такой шаг этой группы республиканцев вряд ли повлияет на утверждение результатов выборов в Конгрессе, который является скорее формальностью.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп продолжает отрицать свое поражение и настаивает на "массовых фальсификациях", при этом не предоставляя доказательств своих обвинений.

Президент-элект Джо Байден (Демократическая партия), по его мнению, является "фейковым" главой государства.

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