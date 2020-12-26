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Espreso.tvМирТрамп назвал Байдена фейковым президентом, а выборы в США - хуже, чем в Афганистане

Трамп назвал Байдена фейковым президентом, а выборы в США - хуже, чем в Афганистане


фото: Reuters
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп назвал Джо Байдена фейковым президентом, а выборы в США - хуже, чем в Афганистане

Об этом Трамп написал в twitter.

По словам Дональда Трампа, избранный президентом США Джо Байден - фейковый глава государства через голосование по почте, которое он считает фальсифицированным.

"Молодой военный, который служил в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане гораздо безопаснее и лучше, чем выборы 2020 году в США. Наши с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп.

Twitter обозначил высказывания Трампа ссылкой, по которому предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

  • Напомним, 23 декабря Трамп ветировал военный бюджет США на 2021, который включает военную помощь Украине и санкции против РФ, в том числе расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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