Трамп назвал Байдена фейковым президентом, а выборы в США - хуже, чем в Афганистане

26 декабря, 2020, 22:27

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп назвал Джо Байдена фейковым президентом, а выборы в США - хуже, чем в Афганистане

Об этом Трамп написал в twitter.

По словам Дональда Трампа, избранный президентом США Джо Байден - фейковый глава государства через голосование по почте, которое он считает фальсифицированным.

"Молодой военный, который служил в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане гораздо безопаснее и лучше, чем выборы 2020 году в США. Наши с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп.

Twitter обозначил высказывания Трампа ссылкой, по которому предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA's 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Напомним, 23 декабря Трамп ветировал военный бюджет США на 2021, который включает военную помощь Украине и санкции против РФ, в том числе расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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