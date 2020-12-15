Трамп не намерен публично признавать результаты выборов, - CNN

15 декабря, 2020, 10:39

Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Некоторые советники Белого дома заявили, что Трамп в частном порядке признал, что не останется на второй срок, даже несмотря на попытки аннулировать результаты голосования через суд.

"Люди, близкие к Трампу, как и прежде считают маловероятным, что проигравший президент примет участие в инаугурации Байдена", - сообщает издание.

Напомним, накануне в США произошло голосования выборщиков . Согласно результатам Коллегия выборщиков отдала 302 голоса Джо Байдену, тогда как у действующего президента Дональда Трампа - 232.

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