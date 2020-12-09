Впарить российский фуфломицин. Как ОПЗЖ стремится уколоть украинцам вакцину Путина?

9 декабря, 2020, 15:57

Как нагнуть Украину, впарить ей российский фуфломицин и получить политическую выгоду для ползучей агрессии РФ против Украины?

Кремль все же очень хочет вылепить из ОПЗЖ и ее лидеров "вакцинных спасителей Украины". Но, конечно, речь не идет ни о какой Pfizer / BioNTech, которую в рамках программы вакцинации получают британцы. Нам хотят впарить "Спутник 5".

К процессу обработки рядовых украинцев и "какойразницы" от власти присоединились Виктор Медведчук, телеканалы НАШ, ЗИК, Ньюзван и 112, а еще российские пропагандисты во главе с самой Ольгой Скабеевой. Пророссийские рупоры в унисон запускают фейк, что кум Путина лично договорился о ... передаче в Украину технологии производства вакцины "Спутник 5" - ее вроде будут производить на харьковском предприятии "Биолек".

Нет никаких доказательств этих договоренностей - только видео Медведчука с главой центра российского производителя вакцины Александром Гинцбургом и гендиректором российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым

Но хайп запущен и "Биолек" должен официально оправдываться, что и не думал, и вообще имеет дело только с официально зарегистрированными препаратами в рамках законодательства Украины.

Однако маховик пропаганды запущен - и те постоянные зрители медиа испряжений пула Кремля в Украине, которые уверовали во "внешнее управление" сейчас вынуждены поступить на новую манипуляцию. Что вакцина типа есть, ее дают бесплатно хорошие россияне, лично договаривается выдающийся государственник Медведчук. Но "киевский режим не дает добро, ибо вакцина российская!"

То есть - хотите жить, то выносите Зеленского. Хотите спасти своих родных от ковида - позвольте закупить российскую вакцину, потому что мы типа не можем ждать ту, которую закупают Великобритания, США и Франция с Германией. Поэтому так - давайте купим не "Пфайзер", "Модерна" или "Астра Зенека", а коктейль из боярышника и плевков Путина. В эфиры пророссийского Телепул включают фейковых зрителей, которые типа должны подвести к мысли, что нас надо вакцинировать "Спутником 5". Потому что мы типа страна третьего мира и у нас не будет вакцины прямо здесь и сейчас. В лучшем случае она придет в начале весны.

Интересно, что разгонять тезис о бедности и невозможность Украине активно в унисон с прокремлевским пулом взялось ТСН и УНИАН - ресурсы ситуативного союзника Медведчука Игоря Коломойского. Который очень волнуется за свои тюремные перспективы при президенте Джо Байдене - и потому вместе эти двое активно накачивают информационное пространство фейками и вбросами против Западного мира.

Почему российские силы активизировались прямо здесь и сейчас?

Дело в том, что 5 декабря Глобальный альянс с вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки в мировой инициативы COVAX, вторую часть заявки Украины подаст 14 декабря.

Вот, что об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов:

"На прошлой неделе, в пятницу, я подписал технические документы по глобальной инициативе COVAX на получение вакцины. Мы должны ее получить в первом полугодии 2021 году, рассчитываем на конец первого - начало второго квартала. Мы должны получить 8 млн доз ".

Еще в ноябре главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что эта программа позволит договориться о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения. Хорошей, качественной и тщательно протестированной вакцины, а не фуфломицина ОПЗЖ.

Чем больше украинцы узнают о программах вакцинации топовых стран Европы, чем больше в новостях деталей о том - как работает та же Pfizer / BioNTech, которую вводят британским пенсионерам - тем меньше наших локальных аборигенов захотят уколоть российский продукт своим родителям и детям. Потому мудрые люди знают, что лучшее, что может выйти из российских лабораторий - это как химическое оружие "Новичок".

Для Медведчука хайп на эпидемии - вопрос сугубо прагматический и политический. Чтобы под шумок и страх коронавируса - поднять вопрос дружбы с РФ. Что типа надо подружиться с агрессором ради спасения "людей" от коронавируса. Недаром агрессивная реклама "Спутник 5" на каналах ОПЗЖ ТВ идет двойной ударной силой с заявлениями о том, как офигенно жилось в Советском Союзе.

И о том, что нам нужно очень вернуться в РФ и интегрировать себе русифицированный и уничтоженный Донбасс

Именно ради этого каналы Медведчука активно нагнетают панику. В стиле - не купим фуфломицин, умрем как тараканы и будут гробы как в Бергамо.

Первый этап этой информационной истерии начался накануне местных выборов - где-то за две недели, когда Виктор Медведчук на камеру рассказал куму Путину как вакцинировал Оксану Марченко.

А потом никем не уполномоченный лидер ОПЗЖ начал впаривать идею о скорой покупке российской вакцины.

И это ничего, что с октября до сих пор в СМИ появился ряд информации о том, что "Спутник 5" - тупой развод котят. Вот новость о российских медиках, которые заразились коронавирусом после вакцинации (медики), а вот российский медийник Алексей Пивоваров честно признается, что положительный тест на корону получил после вакцинации "Спутником 5".

И хотя автор этого материала не так часто хвалит Владимира Зеленского - он еще в октябре оперативно выдал заявление, где опроверг эти все нагнетания о безальтернативности росийской смеси неизвестного происхождения. Процитирую: "Именно Евросоюз подтвердил, что поможет получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не очень советую верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным способом ".

Так же сейчас - после очередной волны российской дезинформации я вижу, что Украина договаривается как США о поставке вакцины от коронавируса в режиме экстренного применения (Степанов США). Поэтому пока побеждает здравый смысл, но мы знаем, как деструктивно действуют на мозги каналы ОПЗЖ ТВ. Ведь на самом деле побороть этот вирус невежества и русификации могло одно выполненное обещание Владимира Зеленского. Просто закрыть сливные бачки Медведчука, финансируемые российским кэшем.

То есть это свидетельствует, что в условиях полного провала антиковидних мероприятий от власти - давление и панические настроения будут усиливаться. Чтобы помирить нас с Россией. Дать куму Путина побольше заработать - а как только капитализируются отношения РФ и Украины, тем в больший кэш выходят два кума - Виктор и Владимир.

А теперь несколько трезвых фактов.

Россия никогда не была примером успешной борьбы с COVID. Она стабильно в перечне государств с высоким процентом больных короной. За последние сутки - более 26 000 новых больных ковид и шкала не уменьшается.

Поэтому здесь идет речь об идеологической войне. Мол, Медведчук и Путин договорились о поставках вакцины. Украинская власть сказала "фе". И теперь в пророссийских сил возможность говорить о гробах как в Бергамо.

Хотя главная цель всех этих накруток - выйти в кэш и иметь с лоха. Чтобы потом информационно, морально и финансово захудалый украинец пошел - и подарил власть ОПЗЖ, а Украину Российской Федерации. Без всякого боя.

Думайте и не болейте.