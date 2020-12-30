Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА

30 декабря, 2020, 16:39

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области встретился с административно-хозяйственным активом региона. Глава государства поблагодарил за работу предыдущего главу ОГА и представил его преемника Андрея Бойчука, выразив надежду на успешную командную работу в регионе", - рассказали в пресс-службе.

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Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук отметил, что эта должность для него большой ответственностью.

"С первого дня налаживаем внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления. Я заинтересован работать с каждым руководителем общины, села, поселка, города, района над проблемными вопросами", - отметил он.

Справка: Андрей Бойчук родился в 1976 году в Киеве. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности инженер-механик. Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании Укртрансгаз. В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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