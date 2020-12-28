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Ермак рассказал, где встретит Новый год Зеленский


фото: president.gov.ua
28 декабря стало известно, что президент Владимир Зеленский снова на Новый год отправится в государственную резиденцию в с. Гута в Ивано-Франковской области

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Владимир Зеленский проведет новогоднюю ночь в госрезиденции на Ивано-Франковщине, передает "Интерфакс-Украина".

Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции ("Синегора", - ред.) в с. Гута, в Ивано-Франковской области", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Справка: Синегора - резиденция Президента Украины в карпатском массиве Горганы на территории национального природного парка "Синегора". Организована на базе старого ведомственного санатория в 2001 г. Подчинена Государственному управлению делами.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский провел Новый год также в с. Гута, после чего отправился в скандальную поездку в Оман.

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