Закон о восстановлении полномочий НАПК вступил в силу

30 декабря, 2020, 10:13

Закон о восстановлении полномочий НАПК 30 декабря вступил в силу

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Статус закона определен как действующий.

Как отмечается, документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Читайте также: Зеленский подписал закон о возобновлении деятельности НАПК

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц.

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.