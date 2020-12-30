Закон о восстановлении полномочий НАПК вступил в силу
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Статус закона определен как действующий.
Как отмечается, документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
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Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц.
- Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.
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