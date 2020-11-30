Бесплатная вакцинация от COVID-19 планируется в январе - Эрдоган

30 ноября, 2020, 20:12

Турция планирует бесплатно вакцинировать население от COVID-19, поставки ожидаются в январе 2021 года

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"Наши граждане смогут получить вакцину бесплатно. Надеюсь, в следующем месяце начнется вакцинация медицинских работников", - подчеркнул он.

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Также Эрдоган заявил об усилении комендантского часа. Он будет действовать ежедневно с 21:00 до 5:00.

Кроме того, будут запрещены прогулки с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

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