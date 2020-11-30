 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоБесплатная вакцинация от COVID-19 планируется в январе - Эрдоган

Бесплатная вакцинация от COVID-19 планируется в январе - Эрдоган

Турция планирует бесплатно вакцинировать население от COVID-19, поставки ожидаются в январе 2021 года

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"Наши граждане смогут получить вакцину бесплатно. Надеюсь, в следующем месяце начнется вакцинация медицинских работников", - подчеркнул он.

Читайте также: США анонсировали старт вакцинации от COVID-19 на 11-12 декабря,

Также Эрдоган заявил об усилении комендантского часа. Он будет действовать ежедневно с 21:00 до 5:00.

Кроме того, будут запрещены прогулки с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

Читайте также: Начало вакцинации в Великобритании запланировано на декабрь, - МЗ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать