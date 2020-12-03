Прививки в 4 этапа: Турция закупила китайскую вакцину от COVID-19 и ждет первые поставки после 11 декабря
3 декабря, 2020, 11:21
Первая партия вакцины из Китая Sinovac Biotech должна появиться в Турции после 11 декабря
Об этом сообщает РБК-Украина с посианнням на Anadolu .
На первом этапе прививки проведут медикам, людям старше 65 лет, люди с инвалидностью, а также лица, проживающие в приютах.
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На второй стадии вакцинируют работников критических отраслей жизнедеятельности населения, лиц от 50 лет и старше с хроническими болезнями.
На третьем этапе прививки получат люди в возрасте до 50 лет с хроническим заболеванием, молодежь, работники других отраслей.
На четвертом этапе - все, кто не входят в первых трех групп.
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