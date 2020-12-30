МЗ обсудило с представителем AstraZeneca логистику и сроки поставки вакцин против коронавируса, - Степанов

30 декабря, 2020, 20:06

Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с компанией AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что Степанов провел переговоры с исполнительным директором по международным и правительственных вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером.

Так, стороны обсудили предконтрактные условия, а также сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украине.

"В течение нескольких месяцев МЗ Украины налаживает активную и эффективную коммуникацию с главным офисом компании "AstraZeneca". Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против COVID-19 компании "AstraZeneca" в Украине. Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", - отметил Степанов.

Как сообщается, 30 декабря вакцина "AstraZeneca" была одобрена для использования в Великобритании. Первые прививки жителям страны будут проведены уже в следующий понедельник.

В МЗ отметили, что со своей стороны исполнительный директор по международным и правительственных вопросам компании "AstraZeneca" отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной.

"Мы благодарим Министерство здравоохранения Украины за последовательность и открытость. Сейчас мы будем обрабатывать варианты поставки вакцин в Украине в ближайшие сроки", - добавил Алек ван Гелдер.

Напомним, Великобритания первой в мире утвердила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca - совместную разработку с Оксфордским университетом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb