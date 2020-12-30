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Espreso.tvОбществоВеликобритания одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca

Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca


фото: reuters
Великобритания первой в мире утвердила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca - совместную разработку с Оксфордским университетом

Об этом сообщила пресс-служба разработчика.

Вакцину начнут выпускать уже сегодня, 30 декабря, чтобы прививки могли начаться в начале года.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов дало разрешение на экстренные поставки вакцины для вакцинирования лиц в возрасте от 18 лет.

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Разрешение рекомендует две дозы, введенные с интервалом от 4 до 12 недель.

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