Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca

30 декабря, 2020, 10:34

Великобритания первой в мире утвердила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca - совместную разработку с Оксфордским университетом

Об этом сообщила пресс-служба разработчика.

Вакцину начнут выпускать уже сегодня, 30 декабря, чтобы прививки могли начаться в начале года.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов дало разрешение на экстренные поставки вакцины для вакцинирования лиц в возрасте от 18 лет.

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Разрешение рекомендует две дозы, введенные с интервалом от 4 до 12 недель.