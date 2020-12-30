Минздрав: В Украине сейчас циркулируют пять штаммов коронавируса

30 декабря, 2020, 18:07

Исследования показали, что в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса, происходящих из Китая

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

На сегодня в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Отмечается, что исследования показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходит из Китая.

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Наличие нескольких штаммов коронавируса в Украине подтвердила лаборатория Лондона, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов с девяти регионов. В частности, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей.

В Украине определены генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2:

В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходящих из Италии.

В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 - циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.

В2 - вирусы этой группы циркулируют в более чем 57 странах мира на 6 континентах.

В ЦОС отметили, что вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем вирусы гриппа или ВИЧ.

Напомним, в течение суток 29 декабря было зафиксировано 7986 новых случаев коронавируса (из них дети - 272, медработники - 453), 243 пациентов умерли, 16355 - выздоровели.

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