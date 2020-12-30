В Украине от COVID-19 в течение суток умерли 243 человека, зафиксировано 7986 новых заражений

30 декабря, 2020, 08:31

По состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 18 324 - летальные, 698 190 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток, 28 декабря, было зафиксировано 7986 новых случаев коронавируса (из них дети - 272, медработники - 453), 243 пациента умерли, 16 355 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 110139 случаев;

Винницкая область - 22 242 случая;

Волынская область - 32 735 случаев;

Днепропетровская область - 58094 случая;

Донецкая область - 35 905 случаев;

Житомирская область - 38 720 случаев;

Закарпатская область - 28 065 случаев;

Запорожская область - 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 072 случая;

Киевская область - 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8345 случаев;

Луганская область - 10 218 случаев;

Львовская область - 60 923 случая;

Николаевская область - 30 500 случаев;

Одесская область - 70 592 случая;

Полтавская область - 35 788 случаев;

Ривненская область - 40 672 случая;

Сумская область - 40 305 случаев;

Тернопольская область - 33 789 случаев;

Харьковская область - 68 807 случаев;

Херсонская область - 17 497 случаев;

Хмельницкая область - 38833 случаи;

Черкасская область - 38 696 случаев;

Черновицкая область - 39 815 случаев;

Черниговская область - 29 633 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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