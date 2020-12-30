В Украине от COVID-19 в течение суток умерли 243 человека, зафиксировано 7986 новых заражений
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток, 28 декабря, было зафиксировано 7986 новых случаев коронавируса (из них дети - 272, медработники - 453), 243 пациента умерли, 16 355 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 110139 случаев;
Винницкая область - 22 242 случая;
Волынская область - 32 735 случаев;
Днепропетровская область - 58094 случая;
Донецкая область - 35 905 случаев;
Житомирская область - 38 720 случаев;
Закарпатская область - 28 065 случаев;
Запорожская область - 53 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 072 случая;
Киевская область - 58 535 случаев;
Кировоградская область - 8345 случаев;
Луганская область - 10 218 случаев;
Львовская область - 60 923 случая;
Николаевская область - 30 500 случаев;
Одесская область - 70 592 случая;
Полтавская область - 35 788 случаев;
Ривненская область - 40 672 случая;
Сумская область - 40 305 случаев;
Тернопольская область - 33 789 случаев;
Харьковская область - 68 807 случаев;
Херсонская область - 17 497 случаев;
Хмельницкая область - 38833 случаи;
Черкасская область - 38 696 случаев;
Черновицкая область - 39 815 случаев;
Черниговская область - 29 633 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb