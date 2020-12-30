МЗ ожидает в феврале первую партию китайской вакцины от COVID-19 - Степанов
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украины 24 .
"7 января должны получить результаты клинических исследований (вакцины Sinovac, - ред.) в Бразилии. Думаем, что будет, соответственно, регистрация. Мы рассчитываем в феврале получить 700 000 доз", - заявил он.
По словам министра, в ближайшее время будут подписаны соглашения с другими производителями.
Читайте также: Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, - ОП
"Со всеми компаниями мы ведем переговоры с лета. К сожалению, я не могу раскрывать названия компаний, со всеми подписаны договоры о неразглашении. В ближайшие недели будут заключены договоры", - сказал Степанов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb