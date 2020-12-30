МЗ ожидает в феврале первую партию китайской вакцины от COVID-19 - Степанов

30 декабря, 2020, 15:58

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает получить первые дозы китайской вакцины от COVID-19 Sinovac в феврале 2021 года

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украины 24 .

"7 января должны получить результаты клинических исследований (вакцины Sinovac, - ред.) в Бразилии. Думаем, что будет, соответственно, регистрация. Мы рассчитываем в феврале получить 700 000 доз", - заявил он.

По словам министра, в ближайшее время будут подписаны соглашения с другими производителями.

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"Со всеми компаниями мы ведем переговоры с лета. К сожалению, я не могу раскрывать названия компаний, со всеми подписаны договоры о неразглашении. В ближайшие недели будут заключены договоры", - сказал Степанов.