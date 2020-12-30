Ляшко рассказал, какие вакцины может получить Украина в рамках COVAX

30 декабря, 2020, 14:36

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что Украина может получить вакцины от коронавируса трех разработчиков в рамках глобальной инициативы COVAX

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

В портфель COVAX входят три вакцины: от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США).

Особые надежды возлагают на последнюю, поскольку она является единственной с необходимостью разовой прививки.

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Также Ляшко добавил, что министр Степанов ведет переговоры о закупке вакцины Pfizer.

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