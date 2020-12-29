Украина получит 16 млн доз вакцины от COVID-19 по программе COVAX, - Немчинов

29 декабря, 2020, 11:16

Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX

Об этом в эфире телеканала "Дом" сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины ... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Согласно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украины получит ", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что Минздрав утвердил план кампании по вакцинации.

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Министр заявил, Украина будет планово закупать вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут сделать прививку.

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек.