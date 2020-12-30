Кулеба назвал самые большие провалы МИДа в 2020 году

30 декабря, 2020, 12:21

По оценке главы МИДа, крупнейшими провалами дипведомства стала работа на иранском и венгерском направлениях

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ТСН.

На просьбу журналистов назвать три самых больших провала МИДа в 2020 году Дмитрий Кулеба сначала упомянул проблему с Ираном, а затем - с Венгрией.

"Провалы. Надо настроиться на самокритику. Я бы хотел, чтобы мы вышли на конкретные результаты в переговорах с Ираном по нашему сбитому самолету. Несмотря на все наше давление, несмотря на все наши попытки вести переговоры и так, и так, по состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала. Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе, и не смогли продвинуться в переговорах. То есть много было сделано, мы далеко продвинулась, но недостаточно для того, чтобы выйти на тот результат, которого мы ожидали", - отметил министр.

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В то же время Кулеба заявил, что у всякого терпения есть предел.

"Мы можем перейти к фазе судебного разбирательства, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны. Я подчеркиваю, что в процессе переговоров с Ираном Украина не действует сама. Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше совместное решение", - пояснил дипломат.

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Ситуацию с Венгрией Кулеба описал двояко:

"Как это ни странно, Венгрию я тоже отнесу к провалам. Но, знаете, отношения с Венгрией они таковы: то достижение, то провал. Например, когда Венгрия не выступила против предоставления Украине статуса партнера по расширенных возможностей НАТО, это, очевидно, я считаю достижением украинской дипломатии ", - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, вмешательство Венгрии в местных выборах в 220 году "бесспорно было провалом". С другой стороны, факт того, что Венгрия не стала в конце концов выступать против предоставления Украине статуса партнера по расширенным возможностям НАТО, Кулеба назвал украинской победой.

Также к достижениям украинской дипломатии 2020 года Кулеба причислил создание Люблинского треугольника, Крымской платформы и прогресс в отношениях с Турцией, Великобританией и Румынией.

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