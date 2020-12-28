Разрыв Украины с "русским миром" окончательный, - Кулеба

28 декабря, 2020, 14:31

Украина окончательно разорвала отношения с "русским миром"

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik , передает РБК-Украина .

"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный", - отметил он.

Он исключил возможность сохранения влияния РФ на ОРДЛО в обмен на мир.

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"Мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы - например, проводить выборы согласно другому избирательному закону, чем тот, который применяется ко всей Украины", - добавил Кулеба.

Он уточнил, что после деоккупации курс Украины не изменится и ее "членство в евроатлантическом Западе безвозвратное".