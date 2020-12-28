Разрыв Украины с "русским миром" окончательный, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik , передает РБК-Украина .
"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный", - отметил он.
Он исключил возможность сохранения влияния РФ на ОРДЛО в обмен на мир.
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"Мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы - например, проводить выборы согласно другому избирательному закону, чем тот, который применяется ко всей Украины", - добавил Кулеба.
Он уточнил, что после деоккупации курс Украины не изменится и ее "членство в евроатлантическом Западе безвозвратное".
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